Scandalo arbitri nei guai anche il supervisore Var Gervasoni | riflettori su Salernitana-Modena

Un'indagine della Procura di Milano ha portato alla luce uno scandalo legato all'arbitraggio in alcune partite di calcio, tra cui una gara disputata circa un anno fa tra Salernitana e Modena. Tra le persone coinvolte ci sono anche figure che si occupano di supervisionare le decisioni arbitrali, come un supervisore Var. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle partite e sulla possibile influenza di elementi esterni sulle decisioni in campo.

Nell'ambito dello scandalo sull'arbitraggio emerso dall'inchiesta della Procura di Milano, riflettori puntati anche su Salernitana-Modena di un anno fa. Mentre il designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi si è autosospeso, accusato di aver combinato o orientato le designazioni di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Indagine su Rocchi, il designatore degli arbitri si autososospende dall'incarico, indagato anche supervisore Var GervasoniRocchi ha deciso di autosospendersi dal ruolo di designatore degli arbitri di Serie A e Serie B. Caos arbitri, indagato anche il supervisore Var Gervasoni: tutti i dettagliSorloth, il giocatore accostato alla Juve potrebbe arrivare in Serie A: questa big lo ha messo nel mirino. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scandalo arbitri, nei guai anche il supervisore Var Gervasoni: riflettori su Salernitana-Modena; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Bufera arbitri: pressioni sul Var, designazioni pro-Inter e indagati. Che cosa sappiamo; Andrea Gervasoni, indagato per frode sportiva anche il supervisore Var. Terremoto arbitri, indagati Rocchi e Gervasoni. L'accusa dei pm: Concorso in frode sportivaUn nuovo terremoto scuote il mondo del calcio. Il designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni sono ... iltempo.it Rocchi indagato per concorso in frode sportiva si autosospende, inchiesta anche sul supervisore Var GervasoniSi autosospende il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva, come lui anche il supervisore Var Gervasoni ... virgilio.it #Calcio, è bufera sugli #arbitri. Frode sportiva e fischietti graditi all'Inter: indagati il designatore #Rocchi e il supervisore Var #Gervasoni. Entrambi si autosospendono. Il servizio di Alessio Maldini #GR1 x.com Radio1 Rai. . #Calcio, è bufera sugli #arbitri. Frode sportiva e fischietti graditi all'Inter: indagati il designatore #Rocchi e il supervisore Var #Gervasoni. Entrambi si autosospendono. Il servizio di Alessio Maldini #GR1 - facebook.com facebook