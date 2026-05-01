Caso Epstein New York Times | ha lasciato un biglietto di addio prima di suicidarsi

Un biglietto di addio, attribuito a Jeffrey Epstein, è stato scoperto dopo quasi sette anni di segretezza, conservato in un tribunale di New York. Epstein si è suicidato in un carcere di Manhattan, secondo quanto riportato dal New York Times. Il documento, presumibilmente scritto poco prima della morte, è stato tenuto sotto chiave e rivelato solo recentemente. La sua scoperta ha riacceso l’attenzione sul caso e sulle circostanze della morte.

Un biglietto d’addio, presumibilmente scritto da Jeffrey Epstein prima di suicidarsi in un carcere di Manhattan, è rimasto segreto per quasi sette anni, custodito sotto chiave in un tribunale di New York. Lo riporta il New York Times, riferendo che un compagno di cella dell’ex finanziere ha dichiarato di avere rinvenuto il biglietto nel luglio del 2019, dopo che Epstein era stato trovato privo di sensi con una striscia di stoffa attorno al collo. Il criminale di Brooklyn sopravvisse a quell’episodio, ma poche settimane più tardi fu trovato morto all’interno del carcere. Il biglietto, riferisce il quotidiano, è stato infine secretato da un giudice federale nell’ambito del procedimento penale a carico dello stesso compagno di cella, secondo quanto emerge da documenti e interviste.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Epstein, New York Times: ha lasciato un biglietto di addio prima di suicidarsi Notizie correlate Leslie Benzies ha lasciato Build a Rocket Boy di MindsEye dopo il caso Epstein?Leslie Benzies, fondatore ed ex volto di Rockstar North, si è preso una pausa dopo il suo ruolo operativo in Build a Rocket Boy, lo studio dietro... Epstein Files, il New York Times rivela: “Spariti i documenti sulla denuncia di una donna contro Trump”Dagli Epstein Files resi pubblici nei mesi scorsi mancherebbero documenti contenenti le accuse di una donna contro Donald Trump, rivela il New York... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caso Epstein, New York Post: Giovani drogati e stuprati nel ranch in New Mexico; New York Times, Epstein scrisse un biglietto d'addio prima di suicidarsi. E' ancora segreto; Caso Epstein, al via l’indagine interna sulla gestione dei file da parte del DOJ; Caso Epstein, Maxwell invia una chiavetta Usb al Dipartimento di Giustizia. Caso Epstein, New York Post: Giovani drogati e stuprati nel ranch in New MexicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, New York Post: Giovani drogati e stuprati nel ranch in New Mexico ... tg24.sky.it Caso Epstein: Nuove accuse shock sul ranch in New Mexico. Giovani drogati e stuprati al Zorro RanchNew York Post, 27-28 aprile 2026 — Una nuova ondata di accuse sta rilanciando l’attenzione sul Zorro Ranch, la vasta proprietà di oltre 7.500 acri (circa 30 km²) che Jeffrey Epstein acquistò nel 1993 ... ticinolive.ch (da Huffpost Italia) Dopo la rottura con il tycoon sul caso Epstein, l’ex fedelissima avverte: "Il Gop rischia di perdere Camera e Senato alle elezioni di midterm". E apre a nuovi scenari: "Sono interessata a immaginare qualcosa di nuovo, che unisca destra e sini - facebook.com facebook