Leslie Benzies ha lasciato Build a Rocket Boy di MindsEye dopo il caso Epstein?

Leslie Benzies ha lasciato Build a Rocket Boy di MindsEye. Dopo aver lasciato il suo ruolo, l’ex boss di Rockstar North si è preso una pausa, in un momento delicato per la società. La notizia ha fatto discutere, soprattutto perché il motivo ufficiale non è stato ancora chiarito. Benzies, che ha costruito il successo di Rockstar, ora si prende un momento di riflessione, lasciando in sospeso il futuro dello studio.

Leslie Benzies, fondatore ed ex volto di Rockstar North, si è preso una pausa dopo il suo ruolo operativo in Build a Rocket Boy, lo studio dietro MindsEye, in uno dei momenti più delicati della storia della compagnia. L'uscita di scena, momentanea, arriva dopo la comparsa del suo nome nei file legati al caso Epstein, in cui una donna lo accusa di molestie. Benzies ha respinto con fermezza ogni accusa, sostenendo che il rapporto fosse consensuale, ma ha comunque scelto di fare un passo indietro. La decisione si inserisce in un contesto già segnato da gravi difficoltà creative, produttive e gestionali.

