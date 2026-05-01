Le intercettazioni nel processo di secondo grado hanno portato alla luce dettagli sulle attività e i comportamenti dei membri del centro sociale Askatasuna. Le conversazioni registrate mostrano alcune dinamiche interne al gruppo, senza però fornire un quadro completo delle accuse o dei reati contestati. Le indagini si concentrano sull’analisi delle comunicazioni tra i militanti e sui presunti collegamenti con altre attività.

? Cosa sapere Intercettazioni nel processo d'Appello rivelano condotte interne dei militanti del centro sociale Askatasuna.. I dialoghi privati smentiscono l'impegno politico del gruppo verso migranti e memoria storica.. Le motivazioni della sentenza di primo grado riguardanti il centro sociale Askatasuna emergono in aula durante il procedimento d’Appello, rivelando intercettazioni che smentiscono la linea politica e i valori pubblicamente dichiarati dai suoi militanti. Il ritorno dei protagonisti del movimento antagonista davanti al giudice per il secondo grado di giudizio ha portato alla luce documenti che delineano un profilo molto distante dall’immagine di accoglienza e impegno civile che il gruppo ha sempre cercato di proiettare sulla cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Askatasuna: intercettazioni rivelano il vero volto del gruppo

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