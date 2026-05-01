Caserta | Oggi era obbligatorio vincere Shpendi ha avuto coraggio a calciare il secondo rigore

Nel match di oggi tra le due squadre, la vittoria era considerata fondamentale. Dopo il fischio finale, l’allenatore ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando che era importante ottenere i tre punti. Ha anche commentato il coraggio mostrato da un giocatore nel calciare il secondo rigore, definendolo un gesto significativo. La partita si è svolta al Castellani, nell’ultima fase del campionato di Serie BKT.

Fabio Caserta non nasconde la soddisfazione dopo la vittoria per 1-0 sull'Avellino al Castellani nella penultima giornata di Serie BKT. Il tecnico dell'Empoli analizza la gara con la consapevolezza di chi sa di aver conquistato tre punti fondamentali in chiave salvezza. "La squadra ha meritato la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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