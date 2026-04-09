L'ex calciatore ha espresso soddisfazione per il periodo trascorso all'Inter, lodando il contributo di Calhanoglu come regista. Ha inoltre osservato come nel calcio attuale si sia ridotta la frequenza dei tiri da fuori area, sottolineando questa tendenza rispetto alle modalità di gioco di un tempo. La riflessione si concentra sull'evoluzione delle strategie e delle caratteristiche tecniche impiegate nelle partite moderne.

di Lorenzo Vezzaro Veron riflette sul fondamentale del tiro dalla distanza e analizza l’evoluzione tecnica del gioco attuale rispetto ai suoi tempi in Italia. Uno specialista dei gol da fuori che il popolo interista (e non solo) si è molto goduto. Ecco chi è stato Juan Sebastian Veron. L’ex fuoriclasse argentino, rimasto nel cuore dei tifosi per la sua straordinaria visione di gioco e per la capacità di risolvere le partite con conclusioni dalla lunghissima distanza, ha commentato con la consueta lucidità le dinamiche del calcio moderno. A La Gazzetta dello Sport ha detto la sua dopo Inter-Roma, soffermandosi non solo sulla prestazione dei singoli, ma anche su come sia cambiato il modo di interpretare il ruolo di centrocampista tra ieri e oggi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Veron analizza: «All’Inter sono stato felice, Calhanoglu è un grande regista. Nel calcio di oggi manca il coraggio di calciare da fuori»

Veron: "Bravo Calha, per un gol così ci vuole coraggio. Oggi nessuno tira più da fuori perché..."Il gol di Hakan Calhanoglu contro la Roma è un insieme di precisione e di potenza, la perfetta sintesi che fa girare la testa a un portiere e fa...

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