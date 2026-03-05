Boban e le differenze tra Allegri e Chivu | Il primo è più riflessivo il secondo ha avuto coraggio facendo questa cosa…

Durante un intervento a Sky Sport, Boban ha commentato le differenze tra Massimiliano Allegri e Cristian Chivu, sottolineando che il primo è più riflessivo mentre il secondo ha dimostrato coraggio nel compiere una determinata azione. La conversazione si è concentrata sulle caratteristiche personali e professionali dei due allenatori, evidenziando le loro diversità nel modo di approcciare il lavoro e le situazioni di gioco.

