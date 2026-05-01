Case popolari in arrivo aumenti del 250 per cento La rabbia degli inquilini | Cadono a pezzi

Da giugno, gli inquilini delle case popolari nel Comune di Napoli dovranno affrontare aumenti che oscillano tra il 40 e il 250 per cento. Le abitazioni sono descritte come in cattive condizioni, con parti che sembrano cadere a pezzi. La notizia ha suscitato reazioni di rabbia tra chi vive in queste abitazioni, che si trovano ad affrontare un incremento dei costi senza un miglioramento delle condizioni strutturali.

Aumenti dal 40 al 250 per cento per case che cadono a pezzi. Sono quelli che subiranno da giugno gli inquilini delle case popolari del Comune di Napoli. Una notizia che riguarda 21mila nuclei familiari che abitano negli alloggi Erp. I cittadini sono arrabbiati e preoccupati. Arrabbiati perché.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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