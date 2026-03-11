Umbria | 500 euro per i neo-genitori scatta il bonus

La Regione Umbria ha deciso di mettere a disposizione un bonus di 500 euro una sola volta per i genitori di bambini nati nel 2025 e in alcune date del tardo 2024. La misura riguarda tutte le coppie che avranno un nuovo figlio in questo arco temporale e sarà erogata direttamente a chi ne fa richiesta. L’obiettivo è sostenere le famiglie con nuove nascite.

La Regione Umbria ha attivato un contributo di 500 euro una tantum per i genitori dei nati nel 2025 e in un periodo specifico del tardo 2024. L’iniziativa, finanziata con uno stanziamento iniziale da 500mila euro, si rivolge a residenti con Isee inferiore a 30.000 euro e apre le domande dal 11 marzo alle 12:00 fino al 13 aprile. Questo intervento non è un semplice sussidio occasionale, ma viene presentato come un investimento strategico sul capitale umano della regione. La presidente Stefania Proietti sottolinea che l’obiettivo va oltre la mera assistenza economica immediata, puntando verso la definizione di un modello strutturale di supporto alla genitorialità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria: 500 euro per i neo-genitori, scatta il bonus Articoli correlati Leggi anche: Umbria, la Regione sostiene i neo genitori con il bonus "nuovi nati" Bonus neo iscritti alle superiori: ci sono 20mila euroL’amministrazione di Tolentino ha stanziato 20mila euro per gli iscritti al primo anno in tutte le scuole superiori della città, sia l’istituto... Approfondimenti e contenuti su Umbria 500 euro per i neo genitori... Temi più discussi: Giovani, donne, ZES: proroga per gli incentivi alle assunzioni; Assisi, ai nuovi nati baby-card da 500 euro e tessera della biblioteca; Baby card e tessera biblioteca per i nuovi nati; Spettacoli, eventi e matrimoni. Affittare gli spazi costerà di più. Bonus bebè da 500 euro in Umbria: come fare domandaBonus bebè da 500 euro in Umbria. La Regione Umbria ha stanziato mezzo milione di euro in favore dei neo genitori umbri. Il contributo può essere richiesto anche da chi ha già presentato domanda per ... umbria24.it Umbria, 500mila euro per le scuole di specializzazioneLa Giunta regionale dell’Umbria, con la delibera numero 182 del 25 febbraio, ha approvato all’unanimità il sostegno economico a quattro scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Perugi ... teletruria.it Buongiorno amici! Ancora instabile al Centro, specie tra Toscana, Umbria e Marche, ma anche su parte del Nordest, seppur con tendenza a miglioramento. Maggiori aperture e più asciutto al Sud. Clima ancora mite con punte prossime ai 17 - facebook.com facebook Mercoledì #11marzo #AllertaGIALLA meteo-idro in Umbria, Abruzzo e Molise Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… x.com