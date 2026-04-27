Ladispoli | bonus sport fino a 500 euro per i giovani ecco come fare

A Ladispoli è attivo un incentivo destinato ai giovani con un ISEE inferiore a 50.000 euro, che permette di ricevere un bonus sport fino a 500 euro. La richiesta deve essere inviata tramite il portale Sport e Salute, con una scadenza fissata al 13 maggio 2026. L’iniziativa mira a sostenere la partecipazione alle attività sportive tra i giovani residenti nel comune.

? Cosa sapere Ladispoli eroga bonus sport fino a 500 euro per giovani con ISEE sotto 50.000 euro.. Domande online tramite portale Sport e Salute entro la scadenza del 13 maggio 2026.. Le famiglie di Ladispoli possono richiedere entro il 13 maggio 2026 un contributo fino a 500 euro per sostenere le spese sportive dei figli, grazie al Bonus Sport Lazio attivato dall’Amministrazione comunale. La misura, che nasce da un’iniziativa della Regione Lazio, mira a incentivare l’attività fisica tra i giovani del territorio, offrendo un sostegno economico concreto per coprire i costi di iscrizione e partecipazione. Il voucher è destinato alle famiglie con un indicatore ISEE non superiore a 50.🔗 Leggi su Ameve.eu

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