casa il comune di firenze a bruxelles tra confronti e richieste al governo

Un rappresentante del Comune di Firenze si trova a Bruxelles insieme ad altri sindaci europei per discutere con le istituzioni dell’Unione europea sul tema del diritto alla casa. La visita fa parte di un’iniziativa promossa dall’alleanza dei sindaci, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti e portare avanti le richieste del settore abitativo nei confronti delle autorità comunitarie. L’incontro si svolge in un momento di attenzione crescente su politiche di edilizia e accessibilità abitativa.

Firenze, 1 maggio 2026 - Missione a Bruxelles per l’assessore alla Casa del Comune di Firenze Nicola Paulesu, insieme all’ Alleanza europea dei Mayors for Housing per rilanciare il confronto con le istituzioni Ue sul diritto alla casa. Nell’ambito degli incontri, l’assessore Paulesu ha portato l’esempio delle politiche abitative messe in campo a Firenze e rilanciato sull’importanza di risposte strutturali a ogni livello. “All'interno di un patto sociale per l'abitare, la casa deve essere riconosciuta come infrastruttura sociale, elemento centrale di una strategia di rilancio all'interno di un approccio che integri le politiche sociali, economiche ed i progetti di coesione urbana, valorizzando partenariati tra soggetti pubblici e operatori del privato e del mondo sociale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 09.00 di martedì 5 maggio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: via Aretina (tra via della Ripa e Stradone di Rovezzano), via della Ripa (da via Aretina - facebook.com facebook