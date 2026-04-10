Il governo si trova in una situazione complessa, tra le resistenze di Bruxelles e le richieste di armi provenienti dagli Stati Uniti. Il Commissario europeo all’economia ha ribadito in modo deciso le posizioni dell’Unione, raffreddando le speranze di un accordo rapido. Nel frattempo, la discussione sulle forniture di armamenti a un ex presidente si fa sempre più intensa, portando a un’incerta fase di negoziati e decisioni.

La stiamo perdendo La Commissione Ue gela Roma: «Il patto di stabilità non si sospende». L’esecutivo prigioniero di un accordo del 2023 firmato da Meloni. Giorgetti: «Rivedremo le stime del Pil, ma io credo ai miracoli» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Il Commissario europeo all’economia Valdis... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Governo nella morsa tra i veti di Bruxelles e le armi a Trump

Salario equo: il piano del Governo tra veti e contratti pirataIl governo italiano sta valutando un intervento per definire una retribuzione giusta ed equa, con un possibile annuncio previsto per il primo maggio.

Situazione Cuba oggi, nella morsa di Trump col blocco carburante: "Nazione fallita", quanti italiani ci sonoIl blocco del carburante deciso da Trump ha peggiorato drasticamente la situazione a Cuba.

Argomenti più discussi: Governo nella morsa tra i veti di Bruxelles e le armi a Trump; Molise e Abruzzo nella morsa del maltempo: cosa sta succedendo; Cuba rilascia oltre 2.000 detenuti come possibile moneta di scambio con gli Stati Uniti. L'isola è stretta nella morsa di Washington; Oscuramento di Telegram e VPN a rischio: internet nella morsa del Cremlino.

Promesse ai giovani tradite: il fallimento del governo #Meloni - facebook.com facebook

un Paese indipendente con un nuovo Presidente e un nuovo Governo che sta procedendo ad una stabilizzazione crescente del Paese e anche con una progressiva riduzione e disarmo di Hezbollah, e che oggi è sotto la tempesta di bombardamenti devastant x.com