Casa | 670 milioni per i giovani e le famiglie numerose fino al 2027

Il governo ha stanziato 670 milioni di euro per il fondo garanzia casa, destinato a giovani e famiglie numerose, con una copertura prevista fino al 2027. Questa misura mira a facilitare l'accesso al credito per chi desidera acquistare o ristrutturare una casa. La somma è stata approvata con un'apposita legge e sarà distribuita nel corso dei prossimi anni. La decisione riguarda le modalità di accesso e le condizioni di utilizzo del fondo.

? Cosa sapere Il governo Meloni stanzia 670 milioni di euro per il fondo garanzia casa fino al 2027.. La misura garantisce copertura fino al 90% per giovani sotto i 36 anni e famiglie numerose.. A Roma, durante la conferenza stampa conclusiva del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2026, Meloni ha annunciato il rifinanziamento pluriennale del fondo di garanzia per l’acquisto della casa, destinando 670 milioni di euro alle risorse fino al 2027. La decisione politica mira a restituire al provvedimento la sua missione originaria, concentrando i benefici su fasce sociali specifiche che necessitano di un supporto concreto per accedere al mercato immobiliare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casa: 670 milioni per i giovani e le famiglie numerose fino al 2027 Meloni: Rifinanziato il fondo di garanzia per acquisto prima casa per i giovani Notizie correlate Imola: 3 milioni per nuova camera mortuaria, lavori fino al 2028, più spazio e dignità per le famiglie in lutto.Imola, via ai lavori per la nuova camera mortuaria dell'ospedale: un progetto da 3 milioni di euro e tempi previsti entro il 2028 Imola si prepara a... Nidi Gratis in Toscana 2026/2027: agevolazione per le famiglie fino a 800 euro mensiliFIRENZE – La Regione Toscana ha rinnovato, per il quarto anno consecutivo, il programma Nidi Gratis, la misura che garantisce l’accesso gratuito ai... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Via libera al piano casa e alla proroga dello sconto sui carburanti: tutte le misure nel dettaglio; Piano casa, sì del Consiglio dei ministri. Meloni: Nei prossimi dieci anni oltre 100mila alloggi; Via libera al Piano casa, stanziati 10 mld di euro; Meloni: Rifinanziato il fondo di garanzia per acquisto prima casa per i giovani. Via libera al Piano casa: risorse fino a 10 miliardi per l'edilizia abitativaIl governo punta a rendere disponibili 100mila tra alloggi popolari e alloggi a prezzi calmierati nei prossimi 10 anni ... rainews.it Meloni: Rifinanziato il fondo di garanzia per acquisto prima casa per i giovaniIl fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa lo abbiamo riportato alla sua funzione originaria riservandolo esclusivamente alle categorie per cui era stato pensato e cioè giovani fino a 36 an ... ilgiornale.it In casa di Eitan Bondì trovati anche mille proiettili. Le analisi sul telefono. L’ipotesi che l’arma usata per ferire la coppia fosse modificata - facebook.com facebook Con il Piano Casa mettiamo in campo fino a 10 miliardi di euro per arrivare a rendere disponibili, nei prossimi 10 anni, oltre 100 mila alloggi popolari o a prezzi calmierati. Interveniamo per recuperare fino a 60 mila case popolari oggi non utilizzabili, così da as x.com