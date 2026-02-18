Imola | 3 milioni per nuova camera mortuaria lavori fino al 2028 più spazio e dignità per le famiglie in lutto

A Imola, i lavori per la nuova camera mortuaria sono partiti perché l’attuale struttura non basta più e le famiglie cercano spazi più dignitosi. Il progetto, del valore di 3 milioni di euro, prevede un ampliamento importante e dovrà essere completato entro il 2028. La nuova struttura offrirà più comfort e rispetto per chi vive momenti di lutto.

Imola, via ai lavori per la nuova camera mortuaria dell’ospedale: un progetto da 3 milioni di euro e tempi previsti entro il 2028. Imola si prepara a rinnovare un servizio fondamentale per la comunità: è stata posata la prima pietra per la costruzione di una nuova camera mortuaria presso l’ospedale Santa Maria della Scaletta. L’intervento, che richiederà un investimento di tre milioni di euro provenienti da fondi statali e regionali, mira a sostituire gli attuali locali inadeguati situati in città e a offrire uno spazio più dignitoso e funzionale per le famiglie in un momento delicato. L’apertura della struttura è prevista nei primi mesi del 2028, dopo un periodo di lavori stimato in 18 mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

I lavori per la nuova camera mortuaria all'ospedale Santa Maria della Scaletta sono iniziati ieri mattina, dopo che il progetto è stato approvato per rispondere alla crescente richiesta di spazi adeguati.

Lavori di riqualificazione al cimitero di Colle Madonna: temporaneo spostamento della camera mortuariaQuesta mattina, i lavori di manutenzione al cimitero di Colle Madonna sono stati ufficialmente annunciati e partiranno il 2 febbraio.

