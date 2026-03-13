La Regione Toscana ha confermato anche per il 20262027 il programma Nidi Gratis, un’agevolazione rivolta alle famiglie con un contributo massimo di 800 euro al mese. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, permette alle famiglie di accedere a servizi di asilo nido senza costi diretti. La misura interessa le famiglie con figli in età da zero a tre anni.

FIRENZE – La Regione Toscana ha rinnovato, per il quarto anno consecutivo, il programma Nidi Gratis, la misura che garantisce l’accesso gratuito ai servizi per la prima infanzia alle famiglie con Isee fino a 40mila euro. Nidi Gratis 20262027 è stata presentata oggi, 13 marzo 2026, a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze dal presidente della Regione Eugenio Giani e dall’assessora con delega all’educazione e all’istruzione Alessandra Nardini. Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso per l’anno educativo 20262027 rivolto ai Comuni, che dovranno stilare l’elenco dei servizi per la prima infanzia, pubblici e privati, presso i quali sarà possibile beneficiare dei contributi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Nidi Gratis in Toscana 2026/2027: agevolazione per le famiglie fino a 800 euro mensili

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