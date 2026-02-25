Roma | open week-end per la carta d’identità elettronica

L'open day della carta d'identità: orari e sedi da non perdere Roma si prepara a un fine settimana dedicato alla carta d'identità elettronica. Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, gli uffici anagrafici di alcuni municipi e i punti di rilascio della Capitale apriranno straordinariamente per facilitare il rinnovo del documento. L'iniziativa, che coinvolge i municipi VI, VII, XI e XII, punta a snellire le procedure per i cittadini. Il primo passo per partecipare all'open day è la prenotazione online. A partire da venerdì 13 febbraio, i cittadini potranno accedere al sito Agenda CIE del ministero dell'Interno per fissare un appuntamento. Un dettaglio non secondario: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata con anticipo, il numero limitato di posti disponibili. Ma cosa serve per ottenere la nuova carta d'identità elettronica? Gli uffici richiedono una fototessera recente, una carta di pagamento elettronico e il vecchio documento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

