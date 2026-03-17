Carrarese-Sampdoria mercoledì 18 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Pochi gol allo stadio dei Marmi

Mercoledì 18 marzo 2026 alle 20:00 si gioca la partita tra Carrarese e Sampdoria allo stadio dei Marmi. Le formazioni ufficiali e i convocati sono stati annunciati, mentre le quote e i pronostici sono disponibili. Le due squadre, entrambe in difficoltà, sono ferme da oltre un mese senza vittorie e cercano punti preziosi nel 31esimo turno di Serie B.

Due squadre in piena lotta per non retrocedere e a secco di vittorie da oltre un mese si affrontano in questo 31esimo turno di Serie B, con la Carrarese di Calabro opposta alla Sampdoria di Lombardo. I marmiferi hanno fatto appena 4 punti nelle ultime 9 gare, e ora vedono la zona retrocessione appena 2 punti sotto. Il calendario ha fatto la sua parte ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Carrarese-Sampdoria (mercoledì 18 marzo 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Pochi gol allo stadio dei Marmi Articoli correlati Frosinone-Pescara (mercoledì 04 marzo 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Tanti gol allo Stirpe?Turno numero 28 di Serie B per il Frosinone di Alvini impegnato in casa contro il fanalino di coda Pescara. Frosinone-Bari (mercoledì 18 marzo 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Gol allo Stirpe tra ciociari e gallettiIl Frosinone di Alvini è reduce da 4 pareggi nelle ultime 5 gare e in casa contro il Bari di Longo cerca altri 3 punti per mantenere vive le proprie... Contenuti utili per approfondire Carrarese Sampdoria mercoledì 18 marzo... Temi più discussi: Serie BKT: info e prezzi biglietti per Carrarese-Sampdoria; Carrarese-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Lombardo; Carrarese-Sampdoria: mercoledì attenzione ai cambi di viabilità; Carrarese, ecco la super sfida salvezza contro la Sampdoria: Dobbiamo essere duri come il marmo. Carrarese-Sampdoria: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Carrarese-Sampdoria del 18 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Diretta Carrarese Sampdoria | Streaming video tv: blucerchiati per il sorpasso (Serie B, oggi 18 marzo 2026)Diretta Carrarese Sampdoria streaming video tv: quella dello stadio dei Marmi per la 31^ giornata di Serie B è una vera e propria sfida salvezza. ilsussidiario.net Sampdoria, la carta Soleri per dare coraggio nel fortino della Carrarese x.com Attenzione a sinistra! Eh si! Mercoledì alle 20 allo stadio dei Marmi sarà di scena Carrarese – Sampdoria, crocevia per la salvezza di entrambe le squadre, partita dal peso specifico veramente alto, visto anche il ‘baratro’ della zona retrocessione/Play-Out vera facebook