Caro carburanti in una settimana aumenti del 4,5% per la benzina e dell' 8,6% per il gasolio

Nella settimana dal 2 marzo all'8 marzo, i prezzi dei carburanti sono aumentati secondo l’Osservatorio carburanti del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. La benzina ha raggiunto 1,745 euro al litro, con un incremento del 4,5%, mentre il gasolio è salito dell’8,6%, attestandosi a un valore superiore rispetto alla settimana precedente. Entrambi i carburanti hanno registrato variazioni significative in pochi giorni.

Nella settimana dal 2 marzo all'8 marzo, secondo l'aggiornamento dell'Osservatorio carburanti del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), il prezzo della benzina è salito a 1,745 euro al litro rispetto alla precedente settimana (+74,77 millesimi, +4,47%), mentre il diesel è in ulteriore aumento a 1,869 eurolitro (+148,55 millesimi, +8,63%), a 1,675 eurolitro il gasolio da riscaldamento (+17%). In crescita anche il Gpl, il cui prezzo medio settimanale sale a 0,710 eurolitro (+1,97%). Alle 17 il Consiglio dei Ministri sulle accise mobili