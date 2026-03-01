Oltre 200 chili di carne conservati nella sporcizia maxi sequestro | chiuso un ristorante di Milano

Un ristorante di Milano è stato chiuso dopo il sequestro di oltre 200 chili di carne e pesce conservati in condizioni igienico-sanitarie non conformi. All’interno del locale sono stati trovati alimenti conservati in modo non appropriato, e le autorità hanno deciso di intervenire immediatamente. La scoperta ha portato alla chiusura del ristorante e al sequestro della merce.