Oltre 200 chili di carne conservati nella sporcizia maxi sequestro | chiuso un ristorante di Milano
Un ristorante di Milano è stato chiuso dopo il sequestro di oltre 200 chili di carne e pesce conservati in condizioni igienico-sanitarie non conformi. All’interno del locale sono stati trovati alimenti conservati in modo non appropriato, e le autorità hanno deciso di intervenire immediatamente. La scoperta ha portato alla chiusura del ristorante e al sequestro della merce.
È stato chiuso un ristorante di Milano dopo che, al suo interno, sono stati rinvenuti oltre 200 chili di carne e pesce conservati in condizioni non conformi alle norme igienico-sanitarie.
Leggi anche: Scattano i controlli del Nas, ristorante chiuso a Milano: sequestrati circa 200 kg di carne e pesce
