L'ex Napoli Vinicius sbaglia tre rigori in 6 minuti disastro in Copa Sudamericana

Nella partita di Copa Sudamericana, l'ex calciatore del Napoli ha sbagliato tre rigori in sei minuti durante la sfida tra Palestino e Gremio. In questa fase, l'atleta ha tentato di segnare tre volte dal dischetto, ma tutte e tre le conclusioni sono state neutralizzate dal portiere avversario. La sequenza di errori ha caratterizzato, di fatto, la serata dell'ex calciatore in questa competizione.

Serata da incubo in Copa Sudamericana per l'ex calciatore di proprietà del Napoli Carlos Vinicius, che si è fatto parare tre calci di rigore in appena 6 minuti durante Palestino-Gremio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Adani: “il Napoli non è più così sicuro: sbaglia in costruzione, sbaglia nella marcatura, concede rigori ingenui” VIDEO – Clamoroso Carlos Vinícius: tre rigori falliti nella stessa garaUna notte surreale ha trasformato la sfida di Copa Sudamericana tra Palestino e Gremio in un evento destinato a restare negli annali della cronaca... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Real Madrid dice adios ai sogni di remontada; Roy Keane attacca duramente Vinicius Jr: È l'ombra del fenomeno di un tempo. Se non si riprenderà...; Caso Prestianni-Vinicius: 6 giornate di squalifica per il calciatore del Benfica per insulti omofobi; Il tridente al Real Madrid Vinicius-Osimhen-Mbappé potrebbe diventare realtà. L’ex Napoli Vinicius sbaglia tre rigori in 6 minuti, disastro in Copa SudamericanaSerata da incubo in Copa Sudamericana per l’ex calciatore di proprietà del Napoli Carlos Vinicius, che si è fatto parare tre calci di rigore in appena 6 minuti durante Palestino-Gremio. Segui le ... fanpage.it Clamoroso Gremio: l'arbitro fa ripetere tre volte il rigore, l'ex Napoli Vinicius li sbaglia tutti e treCarlos Vinicius è l'assoluto protagonista della notta di calcio sudamericano con la performance da horror nella sfida Palestino-Gremio ... derbyderbyderby.it Clamoroso quanto successo in Brasile nella sfida tra Palestino e Gremio: tre rigori consecutivi sbagliati in 5 minuti! Protagonista in negativo dell'episodio è stato l'ex attaccante del Napoli Carlos Vinicius: il brasiliano, che oggi veste la maglia del Gremio, per t - facebook.com facebook Nel frattempo Carlos Vinicius, passato da Napoli senza mai giocare un minuto, ha completato la Martín Palermo move di TRIPLETTA DI RIGORI SBAGLIATI x.com