VIDEO – Clamoroso Carlos Vinícius | tre rigori falliti nella stessa gara

Durante la partita di Copa Sudamericana tra Palestino e Gremio, un giocatore ha sbagliato tre rigori nello stesso incontro. La partita si è conclusa con questa singolare serie di errori dal dischetto, creando un episodio che ha attirato l’attenzione di appassionati e media internazionali. La scena si è svolta in modo inaspettato, lasciando un segno indelebile nella storia delle competizioni sudamericane.

Una notte surreale ha trasformato la sfida di Copa Sudamericana tra Palestino e Gremio in un evento destinato a restare negli annali della cronaca sportiva mondiale. Il protagonista in negativo dell’incredibile episodio è stato l’attaccante brasiliano Carlos Vinícius, capace di fallire ben tre calci di rigore consecutivi nell’arco della medesima partita. Sebbene il calcio abbia spesso regalato storie di errori dagli undici metri, la sequenza registrata in Brasile assume i contorni di una vera e propria maledizione sportiva, condannando il club di Porto Alegre a un primato statistico difficilmente eguagliabile nel breve periodo. Carlos Vinícius ERRÓ TRES PENALES CONSECUTIVOS hoy en Palestino-Grêmio en Copa Sudamericana.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - VIDEO – Clamoroso Carlos Vinícius: tre rigori falliti nella stessa gara Notizie correlate Leggi anche: Io cucino per me, per i miei clienti, per gli ultimi. Nella stessa città, nella stessa notte Tre tumori rimossi nella stessa seduta operatoria: l'eccezionale intervento multidisciplinare effettuato all'AoumTre diverse equipe chirurgiche – oltre a quella anestesiologica e rianimatoria - impegnate nell'operazione per trattare un tumore alla mammella, una...