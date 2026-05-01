Carlo Verdone compagni di corso Ciccotti racconta Scuola di seduzione

Da formiche.net 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è attesa per l’uscita di “Scuola di seduzione”, il film di e con Carlo Verdone, che uscirà il 1° aprile su Paramount. La pellicola, prodotta da Filmauro e prevista per il 2026, sembra collegarsi in modo implicito a “Compagni di scuola”, uscito nel 1988, anche se sono stati sviluppati come progetti distinti. La produzione si inserisce nel percorso artistico di Verdone, noto per i suoi film di successo.

Probabilmente Scuola di seduzione (2026, Filmauro, dal 1° aprile su Paramount), di e con Carlo Verdone, forma un implicito dittico con il notissimo Compagni di scuola (1988). Non solo perché il termine “scuola” è presente in entrambi i titoli; non solo perché delle persone lontane tra di loro da anni, o sconosciute, diventano, loro malgrado, ‘compagni di classe da adulti’; non solo perché vediamo allineati diversi destini di persone deluse dalla vita; non solo perché ognuno è in cerca di un altroaltra che loa ascolti. Soprattutto, perché il messaggio che li unisce è simile: si incontrano per sfuggire alla solitudine esistenziale: in Compagni...🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Carlo Verdone, compagni di corso. Ciccotti racconta Scuola di seduzione

Carlo Verdone scena esilarante Scuola di seduzione

Video Carlo Verdone scena esilarante Scuola di seduzione

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