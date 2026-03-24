È un corso in sei lezioni per aspiranti seduttori. Oddio, in realtà i sei iscritti, tre uomini e tre donne di varie età e con problemi diversi, partecipano, anche alquanto perplessi, nella speranza di risolvere i loro problemi sentimentali. Accade in Scuola di seduzione, film con cui Carlo Verdone torna alla regia cinematografica dopo quattro fortunate stagioni di Vita da Carlo. Un corso particolare, con un’insegnante speciale, Ortensia, interpretata da Karla Sofía Gascón, l’attrice spagnola transgender, già protagonista del musical Emilia Pérez. Accanto a Verdone, gli altri “allievi“ della scuola sono Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Euridice Axen, Beatrice Arnera e Romano Reggiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Carlo Verdone: "Noi, uomini fragili. A scuola di seduzione"

Articoli correlati

Carlo Verdone: «Dopo Vita da Carlo tornare al cinema mi spaventava, non sapevo se ero ancora capace. Scuola di seduzione parla degli uomini che si sentono inadeguati: un problema molto attuale»Carlo Verdone e il ritorno al cinema (su Paramount+) «Mi sono domandato se sarei riuscito a stare dietro ai tempi richiesti da una produzione...

Carlo Verdone torna su Paramount+ con il nuovo film Scuola di SeduzioneParamount+ ha svelato oggi le prime immagini ufficiali e la key art di Scuola di Seduzione, l’attesissimo ritorno alla regia cinematografica di Carlo...

Una selezione di notizie su Carlo Verdone

Temi più discussi: Carlo Verdone: Noi, uomini fragili. A scuola di seduzione; Carlo Verdone: Dopo Vita da Carlo tornare al cinema mi spaventava, non sapevo se ero ancora capace. Scuola di seduzione parla degli uomini che si sentono inadeguati: un problema molto attuale; Scuola di seduzione, il nuovo film di Verdone. De Laurentiis e la chiamata a Giuli; Che Tempo Che Fa, ospiti stasera su Nove: Sal Da Vinci dopo Sanremo e Carlo Verdone.

Carlo Verdone: Noi, uomini fragili. A scuola di seduzioneIl ritorno alla regia cinematografica con il film dal 1° aprile su Paramount+ Una commedia sul sentimento di inadeguatezza. Soprattutto maschile. quotidiano.net

Carlo Verdone e il ritorno al cinema (su Paramount+)Il regista e attore romano arriva dal 1 aprile con la sua nuova commedia su Paramount+. Nel cast Karla Sofía Gascón, la protagonista del musical Emilia Pérez candidata agli Oscar, al fianco anche di L ... vanityfair.it

Photocall del cast del nuovo film di Carlo Verdone **“Scuola di Seduzione”** - dal 1 aprile su Paramount+ facebook

il 1°aprile arriva " #Scuola di #Seduzione", il nuovo #film di #CarloVerdone x.com