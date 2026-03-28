Un regista romano torna dietro la macchina da presa con un nuovo film e decide di coinvolgere una docente specializzata nel settore. La produzione include anche una serie che affronta temi legati alle relazioni e alle insicurezze amorose, con particolare attenzione alle dinamiche di seduzione. La docente incaricata di guidare il progetto è una professionista riconosciuta nel campo.

Dopo la serie, l'autore romano torna alla regia di un film e organizza una Scuola di seduzione affidandola alla docente Karla Sofia Gascón. Su Paramount+. Dopo l'esperienza seriale con Vita da Carlo, sentivamo un po' la mancanza del Carlo Verdone al timone di un film. E anche se il suo Scuola di seduzione non arriva al cinema ma in streaming, su Paramount+ dal 1 aprile, non cambia la sostanza di un ritorno a casa dopo un'esperienza diversa in cui ha dimostrato di trovarsi a proprio agio. Si tratta di una duplice conferma: da una parte del fatto che ormai ci siamo abituati all'idea di strade e vite diverse per i film rispetto a quelli canonici della sala; in secondo luogo del legame dell'artista romano con . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scuola di seduzione, recensione: che succede se Carlo Verdone racconta le insicurezze d'amore?

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