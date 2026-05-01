In occasione del Primo Maggio, un gruppo di caregiver ha deciso di scendere in piazza per rivendicare il riconoscimento del loro lavoro. Si tratta di persone che si occupano di assistere, curare e accompagnare altri nelle attività quotidiane, spesso condividendo momenti di difficoltà e di gioia. La manifestazione coinvolge principalmente madri, ma anche padri, fratelli, sorelle e figli, tutti impegnati nel supporto a persone non autosufficienti.

PISA Madri, soprattutto loro. Le madri. Ma anche padri, fretelli e sorelle, figli. Sono i caregiver, persone cioè che si occupano di accudire, curare, fare compagnia, convivere, vivere i momenti più tristi e anche qualcuno felice, con persone che non possono vivere da sole. Che non sono in grado di essere autonome. Disabili, anziani, malati. Molti di loro fanno parte del Cfu-Caregiver familiari uniti, coordinamento nazionale che in Toscana ha come referente Francesca Pasquato di Calci. "Oggi è il primo Maggio, la festa dei lavoratori, e noi non possiamo mancare – scrive Caregiver familiari uniti – E’ il momento di scendere in piazza per far sentire la nostra voce e ricordare a tutti che anche il caregiving è lavoro! Ecco cosa dobbiamo fare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caregiver e Primo Maggio: "Scendiamo in piazza. Anche il nostro è lavoro"

Notizie correlate

Primo maggio in piazza a Tencarola «per un lavoro dignitoso e salutare»In occasione della Festa del Lavoro, il comune di Selvazzano Dentro ha organizzato una cerimonia in programma venerdì 1 maggio 2026, alle ore 10, al...

Leggi anche: Roma, caregiver familiari in piazza il 1 maggio: siamo stanchi

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Volantini, video e una petizione. I caregiver si mobilitano; Decreto primo maggio, aumenti retroattivi nei rinnovi contrattuali; Caregiver e Primo Maggio: Scendiamo in piazza. Anche il nostro è lavoro; Roma, caregiver familiari in piazza il 1 maggio: siamo stanchi.

Caregiver e Primo Maggio: Scendiamo in piazza. Anche il nostro è lavoroIl coordinamento Cfu conta tante adesioni anche nella nostra provincia. Lettera alla ministra Locarelli: Chiediamo il riconoscimento giuridico pieno. msn.com

L'appello dei caregiver per il Primo Maggio, 'festa del lavoro è anche nostra'Il primo maggio è anche di chi lavora nell'ombra, come noi. È la rivendicazione del coordinamento Caregiver familiari uniti (Cfu) che, con un video pubblicato sui social, ribadisce l'appello a ricon ... ansa.it

Primo maggio, la dignità del lavoro resta una sfida x.com

Liratv. . Primo maggio sicuro: controlli straordinari dei Carabinieri "Si intensifica l'attività sul territorio da parte del Comando Provinciale di Salerno" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #primomaggio #sicurezza #carabinieriSalern - facebook.com facebook