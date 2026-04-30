Roma caregiver familiari in piazza il 1 maggio | siamo stanchi

Il primo maggio a Roma vedrà anche la presenza di caregiver familiari provenienti dal coordinamento nazionale Caregiver Familiari Uniti, che si riuniranno in piazza per evidenziare la natura del loro lavoro. Si tratta di persone che assistono i propri familiari 24 ore su 24, senza riconoscimenti ufficiali. La manifestazione intende portare l’attenzione sulla fatica quotidiana di chi si prende cura dei propri cari senza un adeguato supporto istituzionale.

Atex: Ora basta ritardi. La Penisola Sorrentina entri nella Carta di Amalfi Gafi, l’attività finanziaria cresce del 36%. Caputo: Sosteniamo la transizione delle Pmi Resca, Confimprese: Inflazione, il carrello pesa sempre di più. Rischio frenata dei consumi Azione, nuova sede a Napoli. Luigi Bosco: Pronti per la sfida delle Comunali 2027 “Una salamandra servita fredda”. La riflessione di Marisa Papa Ruggiero su condizione umana e ruolo dell’arte Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Decreto 1° Maggio, Cafà “Scelta che valorizza lavoro e contrattazione di.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Roma sperimenta il badante di condominio, un nuovo modello di assistenza per gli anziani; Civitavecchia - Mozione a sostegno dei caregiver familiari dei consiglieri Mirko Mecozzi e Nora Costantini del Polo Democratico – Lista Grasso; Due castellettesi parlano in Regione: Vogliamo diritti per i caregiver – VIDEO; Roma incontro chiave | la guida anglicana nel cuore del Vaticano.

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