Carburanti | Bolzano registra i valori più elevati per benzina e diesel

Il 1 maggio 2026, a Bolzano i prezzi della benzina e del diesel sono risultati i più elevati rispetto ad altre città. Questa differenza nei costi dei carburanti si riflette sui costi di trasporto e sui bilanci delle famiglie della zona. La variazione territoriale si nota chiaramente nelle statistiche sui prezzi praticati nelle stazioni di servizio. La situazione riguarda specificamente questa data e questa località, senza considerare altri fattori o analisi.

? Cosa sapere Bolzano registra i prezzi più alti per benzina e diesel il 1 maggio 2026.. Il divario territoriale impatta i costi di trasporto e i budget delle famiglie.. I prezzi dei carburanti in Italia mostrano oggi, venerdì 1 maggio 2026, una media nazionale di 1.747 per la benzina e 2.060 per il diesel, con la provincia di Bolzano che registra i valori più elevati del mercato. Il monitoraggio quotidiano effettuato dall’Osservatorio prezzi del Mimit evidenzia un quadro eterogeneo per quanto riguarda il costo dei rifornimenti nelle diverse aree geografiche del Paese. Mentre la media nazionale fissa la benzina a 1.747 e il gasolio a 2.060, l’analisi dei singoli territori rivela discrepanze marcate tra le regioni e le province autonome.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carburanti: Bolzano registra i valori più elevati per benzina e diesel Notizie correlate Leggi anche: Prezzo dei carburanti, benzina a 1.793, diesel a 2.176. La regione più cara è Bolzano Leggi anche: Prezzo dei carburanti, benzina a 1.788, diesel a 2.162. La provincia più cara è Bolzano Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Carburanti in Italia: Benzina a 1,741€/l, Diesel a 2,066€/l, Bolzano la Provincia Più Cara; Carburanti Bolzano guida il caro prezzi | ecco i costi regionali. Prezzo dei carburanti, benzina a 1.747, diesel a 2.060. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.747 per la benzina, 2.060 per il diesel, 0.809 per il ... quifinanza.it Carburanti, diesel ancora oltre 2,1 euro: allarme per Tir e famiglieIl caro diesel cala solo di pochi centesimi e resta sopra i 2,1 euro in molte aree. CGIA lancia l’allarme sull’autotrasporto: fino a 17.500 ... secolo-trentino.com #PianoCasa e proroga del taglio delle #accise sui carburanti: le mosse del governo innescate dal rallentamento dell'economia europea - facebook.com facebook Il governo ha prorogato la riduzione delle accise sui carburanti. La misura è stata introdotta con l’intenzione di contenere il rialzo dei prezzi, ma ha come conseguenza quella di favorire il consumo di un bene che scarseggia. E non è l'unico problema: x.com