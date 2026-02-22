S Anna scontro tra auto | elisoccorso in azione per ferito grave

Un grave incidente ha coinvolto tre auto a S. Anna e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per un ferito grave. La collisione si è verificata nelle prime ore del pomeriggio, causando traffico rallentato e difficoltà di accesso alla zona. Le autorità sono sul posto per gestire la situazione e soccorrere i coinvolti. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire. La strada rimane chiusa in attesa di ulteriori accertamenti.

Un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli si è verificato nelle prime ore del pomeriggio odierno in località S. Anna, nel comune di Isola Capo Rizzuto. L’evento ha causato il ferimento di diverse persone, due delle quali hanno richiesto il trasporto d’urgenza in ospedale, uno dei quali con l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e gestire le conseguenze dello scontro. L’allarme è scattato poco prima delle ore 13:00. I Vigili del Fuoco della sede centrale di Crotone sono stati chiamati a intervenire per gestire un incidente che vedeva coinvolte tre autovetture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

