Carabinieri a cavallo | la carica a Pastrengo che scudò il Re

Il 30 aprile 1848, a Pastrengo, un contingente di 280 carabinieri ha affrontato le truppe austriache di Radetzky, caricando le forze nemiche in una delle azioni più note della storia militare italiana. La battaglia si è svolta in un momento cruciale del Risorgimento, segnando un episodio di resistenza armata contro l’occupazione straniera. Le forze italiane hanno utilizzato i cavalli per attaccare, cercando di contrastare l’avanzata degli austriaci.

? Cosa sapere Il 30 aprile 1848 a Pastrengo 280 Carabinieri caricano le truppe austriache di Radetzky.. L'intervento dei reparti di Negri di Sanfront protegge Carlo Alberto e scardina il fronte.. Il 30 aprile 1848, a Pastrengo, tre squadroni di Carabinieri a cavallo hanno scatenato una carica improvvisa contro le truppe austriache per proteggere il re Carlo Alberto, trasformando uno scontro tattico in un momento decisivo per l’Arma e per il Risorgimento. L’offensiva si inserisce nel quadro della Prima guerra d’indipendenza, scatenata dal sovrano sabaudo dopo le rivolte di Milano che avevano costretto il comandante Radetzky alla fuga. In quel periodo, l’esercito del Regno di Sardegna aveva già ottenuto il controllo di gran parte della Lombardia in circa un mese, arrivando fino ai ponti sul fiume Mincio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carabinieri a cavallo: la carica a Pastrengo che scudò il Re Carabinieri a Cavallo | Rome Viva la Befana Parade 2026 Notizie correlate A Pastrengo la carica che salvò il re e consegnò i Carabinieri alla storiaCi sono battaglie che passano alla storia per l’impeto di ordinare un attacco inatteso, distante da ogni piano dello stato maggiore. Leggi anche: L’app per la verifica dell’età: scudo per i minori o cavallo di Troia della sorveglianza di massa? Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I Lampeggiatori Blu Storici di ASI alla commemorazione della celebre Carica di Pastrengo.; Polizia Penitenziaria: primo corso di specializzazione reparto a cavallo; A Pastrengo rievocata la Carica dei Carabinieri nella Prima Guerra d'Indipendenza; Castel del Piano festeggia i cento anni del Monumento ai Caduti. I carabinieri a cavallo e il programma dei festeggiamenti. A Pastrengo la carica che salvò il re e consegnò i Carabinieri alla storia30 aprile 1848, a Pastrengo tre Squadroni di Carabinieri a cavallo si lanciano in una carica eroica contro le avanguardie austriache, salveranno la vita al Re Carlo Alberto, contribuendo, con il corag ... ilgiornale.it Polizia Penitenziaria: primo corso di specializzazione reparto a cavalloPolizia Penitenziaria: primo corso di specializzazione reparto a cavallo Si è svolta, presso la caserma Salvo D’Acquisto M.O.V.M. dell’Arma dei ... poliziapenitenziaria.it ++ Sul posto sono intervenuti inoltre i carabinieri, a cui ora spetta il compito di ricostruire l'accaduto e stabilire eventuali responsabilità - facebook.com facebook