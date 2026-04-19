Recentemente, si discute sull’utilizzo di app che verificano l’età degli utenti online, sollevando dubbi sulla loro funzione. Da un lato, queste applicazioni sono state presentate come uno strumento per proteggere i minori, dall’altro si temono rischi legati alla sorveglianza di massa e alla raccolta di dati personali. La questione si inserisce in un dibattito più ampio tra tutela della privacy e sicurezza online.

C’era una volta un’utopia chiamata anonimato in rete. Un sogno libertario certamente non privo di controindicazioni e lati oscuri ma che ha animato quell’utopia di libertà. Oggi, quella promessa libertaria di fine millennio rischia di infrangersi contro una nuova frontiera tecnologica: l’app europea per la verifica dell’età, presentata mercoledì dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen come uno scudo per i più giovani. Peccato che lo scudo, secondo i critici, assomigli terribilmente a un nuovo strumento di sorveglianza di massa nelle mani della burocrazia europea. Come evidenziato dalla Berliner Zeitung in un articolo di Franz...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’app per la verifica dell’età: scudo per i minori o cavallo di Troia della sorveglianza di massa?

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