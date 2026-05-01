A Pastrengo, un episodio rimasto nella memoria collettiva riguarda una figura che, con un intervento tempestivo, evitò il peggio per il re e contribuì a consolidare l’identità dei Carabinieri. L’evento si distingue nel racconto delle operazioni militari come un momento di azione improvvisa, lontano da ogni strategia predefinita, che ha lasciato un segno duraturo nel passato di questa forza.

Ci sono battaglie che passano alla storia per l’impeto di ordinare un attacco inatteso, distante da ogni piano dello stato maggiore. Come avvenne a Pastrengo, il 30 aprile 1848, quando, nel pieno della Prima guerra d’indipendenza, tre squadroni di Carabinieri a cavallo si lanciarono alla carica delle truppe austriache, spezzandone lo schieramento per proteggere l’incolumità di re Carlo Alberto, cui erano posti a sua scorta. Nacque così una delle pagine più celebri del Risorgimento italiano e dell’onorevole storia dell’Arma dei Carabinieri. Infiammato dalle Cinque giornate di Milano e dall’insurrezione popolare che mise alla fuga il...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Pastrengo la carica che salvò il re e consegnò i Carabinieri alla storia

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