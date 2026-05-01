Un bambino di dieci anni è stato ferito dopo essere caduto dalla bicicletta a Capranica giovedì 30 aprile. Le sue condizioni sono state considerate serie, e per il trasporto in ospedale è stato necessario l'intervento dell’elisoccorso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito il minore prima di trasferirlo in struttura sanitaria. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità.

? Cosa sapere Bambino di dieci anni ferito dopo caduta in bici a Capranica giovedì 30 aprile.. L'elisoccorso è stato necessario per il trasferimento del minore in ospedale.. Un bambino di circa dieci anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale con ferite serie dopo una violenta caduta dalla bicicletta avvenuta nel pomeriggio di giovedì 30 aprile a Capranica. Il giovane ciclista ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra in un evento che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine sul territorio comunale. I soccorsi tempestivi e la dinamica dell’incidente. Le squadre del 118 sono intercorse prontamente sul luogo del sinistro, inviando sul posto sia un’ambulanza che un’automedica per prestare le prime cure al piccolo ferito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capranica, bambino ferito in bici: l’elisoccorso per le ferite serie

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