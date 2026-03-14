Questa mattina a Medole, nel comune di Mantova, un dodicenne in bicicletta è stato investito da un veicolo. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori che hanno chiamato l’elisoccorso. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La strada coinvolta è stata chiusa temporaneamente per i rilievi di rito.

Un incidente stradale ha colpito questa mattina un dodicenne in bicicletta a Medole, nel comune di Mantova. L’accidente è avvenuto intorno alle 07:40 su via Pieve, mentre il ragazzo si stava recando a scuola. La risposta dei soccorsi è stata immediata e coordinata. Sul luogo dell’evento sono intervenuti rapidamente l’auto medica, un’ambulanza del Soccorso Azzurro e un elisoccorso decollato da Verona. Le prime informazioni indicano che il bambino ha subito traumi legati all’impatto e alla caduta, ma la sua vita non è attualmente a rischio. La catena di soccorso attivata. La rapidità con cui i mezzi hanno raggiunto via Pieve dimostra l’efficienza delle reti di emergenza locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medole: dodicenne investito in bici, l’elisoccorso salva

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