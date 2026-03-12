Incidente all' ingresso di Raffadali | ferito resta intrappolato fra le lamiere trasferito in ospedale in elisoccorso

Un incidente si è verificato all'ingresso di Raffadali, coinvolgendo almeno due persone. Uno dei feriti è rimasto intrappolato tra le lamiere e è stato soccorso con un elicottero, mentre un altro, in condizioni critiche, è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarre e assistere i coinvolti.

L'uomo è stato liberato dai vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del sinistro Un ferito è stato trasferito in ospedale con elisoccorso. Un altro, sempre in gravi condizioni, è stato portato al San Giovanni di Dio di Agrigento in ambulanza. Grave incidente stradale, lungo la strada statale che collega Agrigento con Raffadali, in contrada Buaggimi, nei pressi di un noto ingrosso di bevande e del distributore di carburante Q8. A intervenire oltre all'ambulanza del 118 prima e l'elisoccorso immediatamente dopo, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Una persona era rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo di una delle tre vetture coinvolte. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

