Capezzone | gli zatteranti e l' ombra dei legami con Hamas

Un esponente politico ha commentato la recente polemica sulla nuova missione della flottiglia, definendola una scena già annunciata. La discussione si accende tra chi critica e chi difende l'iniziativa, con particolare attenzione alle presunte connessioni tra gli attivisti e organizzazioni legate a gruppi considerati controversi. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulle responsabilità e sui legami di alcuni soggetti coinvolti.

«Era già tutto previsto». No, non si tratta della canzone di Riccardo Cocciante, ma della mediocre chiassata inscenata dalla sinistra sul caso (prevedibilissimo, direi scontato) dell’ennesima «missione» della Flotilla. Al telefono con gli scafisti: "Paghi prima e parti". La prevendita del viaggio clandestino Al telefono con gli scafisti: "Paghi prima e parti". La prevendita del viaggio clandestino Ora basta: sarebbe venuto il momento di comportarsi da persone serie. Il mondo è in fiamme, con due guerre in corso, una crisi energetica in atto ed una probabile recessione economica alle porte. Davvero vogliamo perdere tempo con le sceneggiate vittimistiche di chi sapeva perfettamente che la Marina israeliana avrebbe fermato la missione? Flotilla, sinistra all'arrembaggio: "Israele terrorista".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Capezzone: gli zatteranti e l'ombra dei legami con Hamas Notizie correlate Leggi anche: Soldi da sbloccare e legami opachi con Hamas. La grande bufala della trasparenza a 5 Stelle Hamas, Hezbollah, Iran: Netanyahu gioca a freccette con le facce dei leader uccisiUn video pubblicato sui social mostra il premier israeliano Benjamin Netanyahu mentre colpisce con delle freccette i volti dei principali leader dei...