Hamas Hezbollah Iran | Netanyahu gioca a freccette con le facce dei leader uccisi

Un video diffuso sui social mostra il primo ministro israeliano mentre lancia freccette contro le immagini di leader di Hamas, Hezbollah e Iran, ritratti in un contesto che sembra una sessione di gioco. Nessuna altra informazione viene fornita sul luogo o sul momento in cui è stato registrato il video, né sui dettagli relativi all’evento.

Un video pubblicato sui social mostra il premier israeliano Benjamin Netanyahu mentre colpisce con delle freccette i volti dei principali leader dei gruppi ostili a Israele. Le immagini, diffuse su X dal suo consigliere Topaz Luk, ritraggono un tabellone con le facce del leader di Hamas a Gaza Yahya Sinwar, del segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah e della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. Il gesto è stato interpretato come un modo per rivendicare i successi militari israeliani contro Hamas, Hezbollah e l'Iran, ma anche come un messaggio politico in vista delle elezioni che si terranno quest'anno in Israele.

