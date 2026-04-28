Fabrizio Ravanelli ha commentato le strategie di mercato della Juventus riguardo all’attacco per la prossima stagione. Ha dichiarato che prendere Lewandowski sarebbe un messaggio sbagliato e ha espresso il massimo impegno per portare in squadra Osimhen. Inoltre, ha menzionato che Gabriel Jesus sarebbe un acquisto adatto per la Juventus. Le sue parole si sono concentrate sulle scelte di rinforzo nel reparto offensivo del club.

di Angelo Ciarletta Fabrizio Ravanelli ha parlato delle mosse di mercato della Juventus per l’attacco in vista del prossimo anno. Vediamo che cosa ha detto. Fabrizio Ravanelli è stato uno degli attaccanti più importanti della Juve di Marcello Lippi mentre in precedenza con Giovanni Trapattoni aveva patito il salto dalla provincia al grande club. Oggi su La Gazzetta dello Sport affronta il tema del reparto offensivo di Luciano Spalletti, quello di oggi e ciò che potrà avere in futuro. COSA MANCA ALL’ATTACCO DELLA JUVENTUS «Un finalizzatore. È mancato per tanto tempo Vlahovic: anche lui aveva avuto delle difficoltà, ma con Dusan al cento per cento la Juventus avrebbe avuto qualche punto in più.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravanelli sentenzia: «Prendere Lewandowski sarebbe un messaggio sbagliato. Farei di tutto per Osimhen, Gabriel Jesus sarebbe da Juve»

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