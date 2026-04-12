Ferrara consiglia la Juve | Il giocatore da prendere è Bernardo Silva Poi ci sono altre due priorità Ecco quali

Durante un'intervista a Dazn, Ferrara ha indicato Bernardo Silva come il principale obiettivo di mercato per la Juventus, suggerendo che il centrocampista portoghese rappresenti il profilo ideale per rafforzare la squadra. Ha inoltre specificato che ci sono altre due priorità in lista, senza fornire dettagli sui nomi. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla volontà di individuare rinforzi specifici in vista della prossima sessione di mercato.

Bernardo Silva Juve, è sempre più bagarre per il portoghese: quattro club e i bianconeri sul giocatore. E l’entourage ha preso una decisione. Gli aggiornamenti Boga Juve, il club ora accelera per il riscatto: il ragazzo ha questo desiderio. Ultime Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino. Gli aggiornamenti Muharemovic Juventus, l’Inter aumenta il pressing sul difensore. Le ultimissime sulla trattativa Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Guidonia: «Nei primi venti minuti troppo leggeri di testa, poi meglio. Si poteva chiudere prima il match. Su Licina.» Pagelle...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ferrara consiglia la Juve: «Il giocatore da prendere è Bernardo Silva. Poi ci sono altre due priorità. Ecco quali» Mercato Juve: Bernardo Silva o Goretzka? Il confronto parla chiaro. Ecco chi prendere tra i due a parametro zero. Numeri e statistiche della stagionedi Angelo CiarlettaMercato Juve: Bernardo Silva o Goretzka? Il confronto tra i due non lascia dubbi. Leggi anche: Juventus, Pjanic “La Juve de prendere Bernardo Silva” ACCELLERATA JUVE PER BERNARDO SILVA N parliamo con Michele DeBlasis #calcio #fcmnewssport #juve