L’ex allenatore e calciatore ha commentato le possibilità di mercato delle due squadre italiane. Sulla Juventus, ha detto che l’arrivo di Alisson rappresenterebbe un miglioramento, mentre non avrebbe scelto Lewandowski. Per il Milan, ha suggerito che la coppia formata da Zirkzee e Pulisic potrebbe portare risultati positivi. Ha un passato da protagonista sia con la Juventus che con il Milan.

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© Calcionews24.com - Capello analizza: «Juve? Se arrivasse Alisson sarebbe un upgrade. Io non punterei su Lewandowski. Milan? Per me, la coppia Zirkzee Pulisic farebbe faville»

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