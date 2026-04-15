L’Aquila ha annunciato l’avvio di nuovi soggiorni climatici dedicati alle persone over 65, previsti per l’anno 2026. La città ha deciso di investire risorse per offrire questa opportunità agli anziani, rafforzando i programmi già in programma. La misura si inserisce in un piano più ampio volto a promuovere il benessere della popolazione anziana attraverso iniziative specifiche.

L’Aquila mette in campo nuove risorse per il benessere della popolazione anziana, confermando i programmi di soggiorno climatico per l’anno 2026. L’iniziativa, rivolta ai residenti con età superiore ai 65 anni e in grado di essere autosufficienti, prevede destinazioni termali, marini e residenziali per rispondere a precise necessità di salute e socializzazione. Welfare territoriale e partecipazione attiva: la strategia del Comune. Il Piano Sociale Distrettuale trova una traduzione pratica nella pubblicazione dell’avviso relativo ai soggiorni climatici per il 2026. Secondo quanto spiegato da Biondi e Tursini, queste misure non sono semplici pacchetti turistici, ma azioni mirate a dare seguito agli indirizzi politici sulla gestione del benessere collettivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila punta sul benessere: via ai nuovi soggiorni per over 65

Gagliardi sul match a L’Aquila: "La Maceratese punta su se stessa""L’Aquila è una squadra forte e ci attende una gara impegnativa, però la Maceratese ha dimostrato anche nelle ultime partite difficili di potersela...

L’Aquila punta sul futuro: l’IA guida la Capitale della Cultura 2026La Giunta di L’Aquila ha dato il via libera ufficiale al progetto strategico denominato AI-QUILA, un’iniziativa che punta a integrare l’intelligenza...