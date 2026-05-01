Caos totale alla Biennale La giuria dà le dimissioni Annullata l’inaugurazione

Alla Biennale di Venezia si è verificato un improvviso caos, con la giuria che ha deciso di dimettersi e l’inaugurazione dell’evento annullata. La situazione ha portato a una forte instabilità, mentre si avvicina il momento di chiudere le porte dell’esposizione. La decisione delle autorità coinvolte ha causato ripercussioni immediate, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori in attesa di ulteriori sviluppi.

Si stringe inesorabile la rete intorno al presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco, reo indefesso di aver riammesso a norma di legge il padiglione russo inviso all’Europa e i principali palazzi della politica italiana all’Esposizione Arte del 2026 che si inaugura, senza più neanche cerimonia ufficiale, sabato 9 maggio. Ieri si è infatti dimessa anche la prima giuria tutta femminile – Solange Oliveira Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi – della 61esima edizione della mostra d’arte lagunare, che già aveva preannunciato l’intenzione di non premiare nazioni "accusate di crimini contro l’umanità".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caos totale alla Biennale. La giuria dà le dimissioni. Annullata l’inaugurazione Notizie correlate Leggi anche: Biennale di Venezia, si dimette tutta la giuria e salta l’inaugurazione. Nascono i Leoni dei visitatori Caos e rottura totale con la dirigenza: pronte le dimissioni, ne hanno preso un altrodi Alessio LentoContinua la confusione in seno alla dirigenza di un club italiano impegnato nella lotta per non retrocedere La situazione alla... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caos totale alla Biennale. La giuria dà le dimissioni. Annullata l’inaugurazione; Biennale arte, la Giuria si dimette: Leoni assegnati dai visitatori, rientrano in gara Israele e Russia; Biennale di Venezia, il caso Russia scuote l’arte globale: Norme rispettate, nessuna sanzione aggirata; CasaDelSoleTG 24.04.26 ? Caos totale. Caos totale alla Biennale. La giuria dà le dimissioni. Annullata l’inaugurazioneLa decisione dopo l’ispezione del ministero sul caso del Padiglione di Mosca. I premi a novembre, scelti dai visitatori: tornano in corsa anche Russia e Israele. quotidiano.net Biennale Arte, caos a Venezia: si dimette la giuria, Mic smentisce il commissariamentoTra crisi geopolitica, dimissioni e scontro istituzionale, la Mostra si aprirà senza cerimonia e riscrive le sue regole tra polemiche e decisioni senza precedenti ... adnkronos.com La solita favola buonista della sinistra: “regolarizziamo tutti e sarà ordine e integrazione”. Poi arriva la realtà: code infinite, assalti alle ambasciate, caos totale. Prevedibile come il sorgere del sole. - facebook.com facebook Caos alla Camera sul decreto sicurezza: Aula sospesa e scontro totale x.com