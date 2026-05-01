Caos totale alla Biennale La giuria dà le dimissioni Annullata l’inaugurazione

Da quotidiano.net 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Biennale di Venezia si è verificato un improvviso caos, con la giuria che ha deciso di dimettersi e l’inaugurazione dell’evento annullata. La situazione ha portato a una forte instabilità, mentre si avvicina il momento di chiudere le porte dell’esposizione. La decisione delle autorità coinvolte ha causato ripercussioni immediate, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori in attesa di ulteriori sviluppi.

Si stringe inesorabile la rete intorno al presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco, reo indefesso di aver riammesso a norma di legge il padiglione russo inviso all’Europa e i principali palazzi della politica italiana all’Esposizione Arte del 2026 che si inaugura, senza più neanche cerimonia ufficiale, sabato 9 maggio. Ieri si è infatti dimessa anche la prima giuria tutta femminile – Solange Oliveira Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi – della 61esima edizione della mostra d’arte lagunare, che già aveva preannunciato l’intenzione di non premiare nazioni "accusate di crimini contro l’umanità".🔗 Leggi su Quotidiano.net

caos totale alla biennale la giuria d224 le dimissioni annullata l8217inaugurazione
© Quotidiano.net - Caos totale alla Biennale. La giuria dà le dimissioni. Annullata l’inaugurazione

Notizie correlate

Leggi anche: Biennale di Venezia, si dimette tutta la giuria e salta l’inaugurazione. Nascono i Leoni dei visitatori

Caos e rottura totale con la dirigenza: pronte le dimissioni, ne hanno preso un altrodi Alessio LentoContinua la confusione in seno alla dirigenza di un club italiano impegnato nella lotta per non retrocedere La situazione alla...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Caos totale alla Biennale. La giuria dà le dimissioni. Annullata l’inaugurazione; Biennale arte, la Giuria si dimette: Leoni assegnati dai visitatori, rientrano in gara Israele e Russia; Biennale di Venezia, il caso Russia scuote l’arte globale: Norme rispettate, nessuna sanzione aggirata; CasaDelSoleTG 24.04.26 ? Caos totale.

caos totale alla biennaleCaos totale alla Biennale. La giuria dà le dimissioni. Annullata l’inaugurazioneLa decisione dopo l’ispezione del ministero sul caso del Padiglione di Mosca. I premi a novembre, scelti dai visitatori: tornano in corsa anche Russia e Israele. quotidiano.net

caos totale alla biennaleBiennale Arte, caos a Venezia: si dimette la giuria, Mic smentisce il commissariamentoTra crisi geopolitica, dimissioni e scontro istituzionale, la Mostra si aprirà senza cerimonia e riscrive le sue regole tra polemiche e decisioni senza precedenti ... adnkronos.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.