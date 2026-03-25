In un club italiano coinvolto nella lotta per evitare la retrocessione, si registra un clima di forte tensione tra i membri della dirigenza. Sono previste dimissioni di alcuni dirigenti, mentre altri hanno già lasciato il loro incarico e sono stati sostituiti. La situazione interna continua a essere caratterizzata da cambiamenti e scontri tra le figure di vertice.

di Alessio Lento Continua la confusione in seno alla dirigenza di un club italiano impegnato nella lotta per non retrocedere. La situazione alla Sampdoria sembra aver raggiunto un punto di rottura totale. Andrea Mancini, il direttore sportivo del club, e Jesper Fredberg, il Ceo dell’area sportiva, sarebbero ormai su due fronti opposti riguardo al futuro della panchina. Mancini, da sempre un sostenitore della continuità, vorrebbe proseguire con Attilio Lombardo fino alla fine della stagione. D’altra parte, Fredberg non è convinto dalle prestazioni della squadra e, stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, avrebbe già avviato contatti con Gabriele Cioffi, ex allenatore dell’ Udinese, fermo dal 2024 dopo l’esonero dal club friulano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caos e rottura totale con la dirigenza: pronte le dimissioni, ne hanno preso un altro

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