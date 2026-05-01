Un bus di linea in città si è riempito fino all’orlo, creando una situazione di difficoltà per i passeggeri. Testimoni riferiscono che molte persone non sono riuscite né a salire né a scendere durante il viaggio. La scena ha causato disagi, mentre il servizio di trasporto pubblico locale sembra essere vicino a un punto di crisi. Le autorità e il gestore del servizio sono al lavoro per gestire la situazione.

Mentre la politica e il management parlano di massimi sistemi, il servizio urbano di Conerobus rischia il collasso. Ormai non fa più quasi notizia l’ennesima situazione di vera e propria emergenza legata alle corse tagliate nelle cosiddette ‘fasce morbide’ del servizio, confermato da quanto accaduto mercoledì pomeriggio in uno dei punti nevralgici della città, piazza Kennedy, nell’orario più delicato, tra le 16,30 e le 17,30: "Mi trovavo a bordo di un mezzo della linea 14, ero salito in piazza Cavour e l’autobus era già pieno, ma quando siamo arrivati alla fermata di piazza Kennedy è successo il finimondo. Gente che tentava di scendere e non riusciva in quanto spinta dentro dall’orda umana che tentava di salire.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos sul bus stracolmo. Scene di ordinaria follia: "La gente non riusciva né a scendere né a salire"

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