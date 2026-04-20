Nel pomeriggio di Vigevano si sono verificati momenti di forte tensione a causa di un uomo che ha sparato colpi di arma da fuoco all’interno di un’abitazione in via Gravellona. Durante l’episodio, ha morso una persona e si è successivamente barricato in casa. Sul posto sono intervenuti carabinieri e agenti di polizia, che hanno delimitato l’area tra la rotatoria di Santa Giuliana e via Varese.

Vigevano, 20 aprile 2026 – Sono ore di tensione quelle che si stanno vivendo a Vigevano dove un uomo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco all’interno di una abitazione di via Gravellona 7 che, nel tratto tra la rotatoria di Santa Giuliana e via Varese, è stata bloccata da carabinieri e polizia. Al momento lo sparatore sarebbe ancora asserragliato in casa. Due le persone ferite, un uomo di 75 anni, che è stato trasportato al policlinico San Matteo di Pavia con una piccola ferita all’addome e i segni di un morso dell’aggressore e una donna di 63 anni, probabilmente vicini di casa dell’uomo, che è rimasta ferita dai pallini di una cartuccia da caccia a un avambraccio e condotta al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigevano, pomeriggio di ordinaria follia: spara a due persone, ne morde una e si barrica in casa

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