Il caos attorno alla Biennale di Venezia continua a far parlare di sé, con molte discussioni aperte sulla gestione e le decisioni prese. La vicenda si trascina da tempo, coinvolgendo vari attori e sollevando interrogativi sulla trasparenza e le modalità di scelta. In questo contesto, si sono verificati episodi che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori, contribuendo a creare un quadro complicato e controverso.

Roma, 1 maggio 2026 – Come in ogni grande pasticcio italiano, anche in questa disputa sulla Biennale le questioni sono due: di merito e di metodo. Il merito. Era opportuno o giusto o saggio che si facesse riaprire alla Russia il suo padiglione? I più propendono per il sì e danno ragione a Pietrangelo Buttafuoco, il presidente della Biennale che rivendica il ruolo di dialogo e di confronto che l’istituzione dovrebbe avere. I meno, fra i quali il soprascritto, pensano invece che mettere la Russia in Mostra sia sbagliato, e per due ragioni. La prima è che la cultura e l’arte, come tutto quel che esprime una visione del mondo, non sono mai politicamente neutre.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caos Biennale di Venezia, la cultura non è neutra. Così ha vinto Putin

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