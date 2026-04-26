Juventus caos arbitri | Rocchi indagato e si dimette Inter coinvolta

Gianluca Rocchi si è dimesso dall'incarico di designatore arbitrale dopo che è stata avviata un'indagine riguardante le sue designazioni e alcuni episodi contestati. La decisione è arrivata in seguito alla scoperta di una nuova inchiesta che coinvolge anche la Juventus e l'Inter. La situazione ha creato un clima di tensione nel mondo del calcio italiano, con il focus puntato sulle procedure relative alle nomine arbitrali.

Gianluca Rocchi ha rassegnato le dimissioni dopo lo scoppio di una nuova indagine in seno alle designazioni arbitrali ed altri episodi dubbi. Un nuovo terremoto sul calcio italiano: Rocchi indagato e le decisioni per gli arbitri graditi all’Inter. Il calcio italiano trema di nuovo davanti a un’inchiesta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, caos arbitri: Rocchi indagato e si dimette, Inter coinvolta Notizie correlate Rocchi indagato: «Designava arbitri che fossero graditi all’Inter»È il 28 agosto del 2024 quando all’Hotel Sheraton San Siro a Milano vanno in scena gli ultimi giorni del calciomercato. Leggi anche: Rocchi indagato per frode sportiva: arbitri scelti per l’Inter e pressioni sul VAR Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caos arbitri: Rocchi si è autosospeso da designatore arbitrale: Ne uscirò indenne e più forte di prima. Il comunicato dell'AIA; Chi è Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale indagato per frode sportiva; Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri indagato a Milano per concorso in frode sportiva. Lui: sono sereno. Il legale: sempre...; Gianluca Rocchi indagato, le due partite al centro dell'inchiesta e gli episodi nel mirino. Rocchi indagato diretta: tutti gli aggiornamenti e ultime notizie LIVECaos nel calcio italiano. Soprattutto per quanto riguarda il mondo arbitrale. Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Al centro dell'indagine alcune partit ... msn.com Caos arbitri, dalle bussate di Rocchi alle indagini sui rimborsi per Lissone: sentito anche un tassista! Cosa sta succedendoCaos arbitri, dalle bussate di Rocchi alle indagini sui rimborsi per Lissone: sentito anche un tassista! Cosa sta succedendo ... calcionews24.com Juventus Next Gen, i convocati per il Bra Sale un difensore dalla Primavera - facebook.com facebook #Juventus Next Gen-Bra: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C x.com