La Russia partecipa alla Biennale, mentre prosegue lo scontro tra il ministro della Cultura e il presidente della manifestazione. Le tensioni tra le due figure si sono intensificate negli ultimi giorni, con accuse e prese di posizione pubbliche. La disputa riguarda questioni legate alla partecipazione e alle modalità di gestione dell’evento, che hanno alimentato un acceso confronto tra le parti coinvolte.

Continua lo scontro a distanza tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente della Fondazione Biennale Pietrangelo Buttafuoco sulla partecipazione della Russia alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, decisa – ha fatto sapere il MiC – «nonostante l’orientamento contrario del Governo italiano». Giuli ha infatti disertato la presentazione ufficiale del padiglione Italia al MiC, inviando però un videomessaggio nel quale ha puntato il dito contro Buttafuoco. Alessandro Giuli (Ansa). Il videomessaggio di Giuli. «L’arte è una delle migliori espressioni dell’identità plurale di un popolo: è libera quando è libero il governo che la mette in condizioni di esprimersi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Russia alla Biennale, continua lo scontro a distanza tra Giuli e Buttafuoco

Articoli correlati

Giuli-Buttafuoco, scontro a destra sulla Russia alla Biennale: cosa è successoIl MiC ha precisato che la partecipazione della Federazione Russa è stata presa «nonostante l’orientamento contrario del governo».

Russia alla Biennale, Giuli contro Buttafuoco: “Il governo non voleva”“La partecipazione della Federazione Russa alla 61/a Esposizione internazionale d’arte di Venezia è stata decisa in totale autonomia dalla Fondazione...

Una selezione di notizie su Russia alla Biennale continua lo...

Temi più discussi: Alle Pussy Riot non piace per niente il ritorno della Russia in Biennale; Da Roma all'Ucraina, la Russia alla Biennale 2026 riaccende le polemiche; Polemiche per la Russia alla Biennale di Venezia: Legittima la violenza; Biennale 2026, Kiev protesta: No alla Russia finché la guerra continua.

Eurodeputati scrivono alla Biennale: Inaccettabile la presenza della RussiaRiteniamo inaccettabile la partecipazione della Federazione Russa alla 61ª Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia. (ANSA) ... ansa.it

Biennale 2026, Kiev protesta: No alla Russia finché la guerra continuaL’annuncio della partecipazione di artisti russi riaccende il dibattito internazionale e lo scontro tra il ministro della Cultura Giuli e il presidente della Biennale Buttafuoco ... insideart.eu

#TG2000 - I presidenti di Usa e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, hanno avuto una conversazione telefonica di un’ora sulla situazione internazionale. La guerra con l’Iran “è praticamente finita”, ha poi assicurato Trump, in un’intervista telefonica. #10mar - facebook.com facebook

Gli attacchi all’Iran avvicinano Cina e Russia: in arrivo due nuovi gasdotti x.com