Cantiere allagato e perdita d' acqua costante FOTO - VIDEO

Sul cantiere di Publiacqua situato in via Lungo il Mugnone, all'incrocio con largo Adone Zoli, si registra un allagamento e una perdita continua d'acqua proveniente dalle tubature. La zona si trova a pochi passi in linea d'aria da piazza della Libertà. Fotografie e video mostrano la presenza di acqua che si accumula nel sito di lavori, rendendo evidente il problema.

Un cantiere allagato e una perdita d'acqua costante dalle tubature. Siamo sul cantiere di Publiacqua di via Lungo il Mugnone, all'incrocio con largo Adone Zoli, a poche centinaia di metri in linea d'aria da piazza della Libertà.Questa mattina, venerdì 1° maggio, il cantiere era allagato e la.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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