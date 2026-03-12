Dopo la segnalazione arriva il pronto intervento | cantiere in via Colombo dove c' era la perdita d' acqua

Dopo la segnalazione arrivata a ForlìToday, un intervento rapido è stato effettuato in via Colombo, dove si trovava una perdita d'acqua. Il guasto era segnalato da circa dieci giorni e aveva attirato l'attenzione dei residenti. Sul posto sono intervenuti gli operai incaricati di riparare il danno e mettere in sicurezza l’area. La strada è stata temporaneamente chiusa durante i lavori.

Ha un seguito la segnalazione giunta a ForlìToday nel quale veniva comunicata una perdita d'acqua in via Colombo in atto da una decina di giorni. Nella mattinata di giovedì è intervenuta una squadra del pronto intervento di Hera, che ha provveduto alla riparazione del guasto. L'area è stata transennata per consentire agli operai di lavorare in sicurezza, mentre la circolazione stradale è stata regolata attraverso un semaforo con un senso unico alternato.

