Terni 130° edizione del Cantamaggio | Orgoglio e partecipazione La novità della discoteca sul carro IL PROGRAMMA

A Terni si è tenuta la presentazione della 130ª edizione del Cantamaggio, manifestazione tradizionale che si svolge ogni anno nel mese di maggio. La cerimonia si è svolta in sala consiliare e ha visto la partecipazione del Presidente e dell’assessore comunale. Quest’anno, l’evento presenta alcune novità, tra cui l’introduzione di una discoteca sul carro, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani.

Una manifestazione rinnovata che volge il proprio sguardo ai giovani. la 130°edizione del Cantamaggio è stata presentata in sala consiliare – martedì 21 aprile – alla presenza del Presidente Maurizio Castellani e dell’assessore Tiziana Laudadio. Sette i carri sfileranno lungo le vie del centro.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, 130edizione del Cantamaggio: “Edizione straordinaria con programma ricco e pensato per tutte le età”Il presidente dell’Ente Cantamaggio Maurizio Castellani: “La nuova location degli ex studios di Papigno si sta rivelando funzionale e viva” Un... Terni, grande partecipazione per la terza edizione del Festival (R)Esistenze Femministe: "Forte il bisogno di luoghi di incontro"Prosegue con grande partecipazione di pubblico la terza edizione del Festival (R)Esistenze Femministe 2026, in corso alla Casa delle Donne di Terni. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Terni, la band ‘Mai Dire Goku’ al Cantamaggio: La Cartoon Experience più grande d'Italia; Cantamaggio Ternano, 130 anni di storia: a palazzo Spada la presentazione dell’edizione 2026; Terni la band ‘Mai Dire Goku’ al Cantamaggio | La Cartoon Experience più grande d' Italia. Cantamaggio, Terni festeggia la 130esima edizione: tanti eventi e carri in piazza per quattro giorniPrende ufficialmente il via la 130esima edizione del Cantamaggio Ternano, uno degli appuntamenti più rappresentativi della tradizione popolare cittadina, con un ricco calendario di eventi in programma ... umbria24.it Momenti di pura bellezza: ecco ciò che abbiamo catturato all’Umbria Forum di Terni Questi gli occhi lucidi delle ginnaste più giovani che incontrano Asia D’Amato. Non sono solo chiacchiere tra una campionessa e le sue piccole fan, ma un passaggio di test facebook